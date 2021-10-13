С 14 октября в Перми откроются две городские ярмарки
На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции, выращенной и изготовленной фермерами города Перми и Пермского края: картофель и овощи (свежие огурцы и томаты, лук, свекла, чеснок), зелень (укроп, петрушка), мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное домашнее яйцо и многое другое.
Посетители ярмарок смогут познакомиться с продукцией местного производства, продегустировать и приобрести качественные овощи и продукты питания по низким ценам. Ярмарки будут работать до 16 октября.
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Организатором ярмарок является Пермский бизнес-инкубатор.
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