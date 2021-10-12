В Кунгуре из горящего подъезда эвакуировали 10 человек

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в тушении пожара приняли участие 6 единиц техники и 28 человек личного состава. В настоящее время по факту пожара проводится проверка.
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