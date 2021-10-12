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В Прикамье за сутки выявлено 552 заболевших коронавирусом
По состоянию на утро 12 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 796 699 человек. 646 319 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 525 пациентов. Из них 201 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 203 человека.
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