В Прикамье за сутки выявлено 552 заболевших коронавирусом

Профилактический рейд прошел 24 сентября в частном секторе Орджоникидзевского района Перми. Здесь более восьми тысяч домовладений, из них восемьдесят обогреваются с помощью дров. Инспекторы проверяли печи и напоминали о правилах пожарной безопасности, особенно во время отопительного сезона. В будний день на месте многих застать не удалось, поэтому пожарные раздавали памятки прохожим. Людей, кто бы отказался прослушать рекомендации и взять листовку, не было. К сожалению, не все соблюдают правила пожарной безопасности, а это может привести к трагедии. В просвещении противопожарных мер участвовали и добровольные дружины. С начала года в Перми зарегистрировано 998 пожаров, по сравнению с прошлым 2020-м рост составил 16%. Наиболее распространенными причинами возгораний остаются: неосторожное обращению с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, пренебрежение пожарной безопасностью при монтаже и использовании печей. За нарушение пожарной безопасности предусмотрен административный штраф – до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч для должностных лиц, на юридических лиц - до 200 тысяч рублей. Но никакие санкции не вернут ни крыши над головой, ни жизни людей.