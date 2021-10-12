Cтартовал Региональный отборочный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

В Пермском крае стартовал Региональный отборочный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Его участниками могут стать театры и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет и от 18 до 30.Региональный этап в Прикамье продлится с 24 по 30 ноября. За это время творческим коллективам региона предстоит пройти отборочные этапы, по итогам которых будут определены победители в двух номинациях – среди молодежных и детских театров. Именно они и пройдут в окружной этап, который состоится с января по февраль 2022 года, где им предстоит встреча с финалистами из других регионов. Финал фестиваля пройдет в марте-апреле 2022 года: традиционно имена победителей огласят во время прямой трансляции. Победители окружного (финального) этапа фестиваля также будут отмечены грантами (за 1 место – 200 тыс. руб., за 2 – 150 тыс. руб., за 3 –100 тыс. руб.).Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» создан по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на привлечение молодежи к участию в театральной жизни страны, а также на развитие молодежного и детского театрального искусства.