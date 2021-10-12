← Фонды Пермской художественной галереи временно разместят на заводе «Телта»
Жизнь предпринимателя оценил в 800 тысяч рублей. В Прикамье будут судить организатора заказного убийства
По версии следствия, весной текущего года злоумышленник за денежное вознаграждение в сумме 800 тысяч рублей, нанял «киллера» для лишения жизни 66-летнего предпринимателя, с которым у заказчика убийства сложились неприязненные отношения.
"Задуманное преступление не было доведено до конца злоумышленником по независящим от его воли и желания обстоятельствам, так как его преступные действия были пресечены сотрудниками следственного управления СУ России по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю на стадии приготовления. Злоумышленник был задержан после передачи всей суммы денег исполнителю убийства, который действовал под контролем правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фонды Пермской художественной галереи временно разместят на заводе «Телта»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.10.2021
С 5 по 11 октября первый этап вакцинации прошли более 22 тысяч прикамцев
В Перми с мая задержаны 163 расклейщика незаконных объявлений
В Березовке открылся виртуальный концертный зал
Пермский край поднялся на 2 строчки в национальном экологическом рейтинге
В Перми прошел фестиваль «Efest»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.10.2021
Добавить комментарий: