Фонды Пермской художественной галереи временно разместят на заводе «Телта»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, возглавляющий оргкомитет по празднованию 300-летия Перми, в ходе рабочей встречи в Москве обсудили организацию подготовки экспонатов запасников Пермской художественной галереи к переезду в новое здание на площадке Завода Шпагина.Согласно планам региональных властей, в настоящее время идет работа по подготовке к перемещению части экспонатов Пермской художественной галереи в здание по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 75 (помещения бывшего завода "Телта"). Туда для временного хранения планируют перевезти 2 360 единиц фонда, которые в настоящее время находятся в запасниках и ранее не выставлялись. В региональном Минкульте пояснили, что перевод фонда в здание на ул. Окулова позволит более широко развернуть реставрационные работы. Там будет открыта мастерская, где будет проводится восстановление шедевров, а жители и гости Перми и региона смогут познакомиться с этим процессом и впервые увидеть реставрируемые экспонаты. Планируется, что единицы фонда начнут перевозить для временного размещения на новое место в ноябре, а уже в начале 2022 года их впервые смогут оценить посетители.При этом постоянная экспозиция Пермской художественной галереи по-прежнему будет выставляться в здании Спасо-Преображенского собора. В настоящее время там доступны посетителям порядка 2% экспонатов от всей коллекции учреждения.Напомним, новое здание художественной галереи построят на ул. Советской, 1, на территории «Завода Шпагина». Ввести объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2023 года. Его возведение является одним из ключевых проектов, приуроченных к юбилею Перми.