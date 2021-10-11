В Перми с мая задержаны 163 расклейщика незаконных объявлений

Специалисты городской административно-технической инспекции ежедневно проводят рейды по выявлению незаконных объявлений во всех районах Перми. Больше всего расклейщиков задержано в Мотовилихе и Свердловском районе.Как сообщили в контрольном департаменте администрации Перми, за расклейку объявлений в непредусмотренных для этого местах предусмотрен штраф, согласно статье 6.8.1 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Размер штрафа для граждан составляет до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – до 30 тысяч рублей.Так, с мая специалистами городской административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержано 163 расклейщика незаконных объявлений. Наибольшее количество расклейщиков задержано в Мотовилихинский районе (38 человек), Свердловском районе (37 человек) и Индустриальном районе (27 человек).Задержанные расклеивали объявления финансового характера, о строительных и ремонтных услугах. Уже сейчас в отношении 97 расклейщиков возбуждены дела об административных правонарушениях и вынесены административные штрафы, тоже самое грозит и остальным задержанным расклейщикам. Кроме того, если такой деятельностью занимаются школьники, то информация по этим фактам также направляется в районные комиссии по делам несовершеннолетних.Работа по пресечению незаконной расклейки объявлений проводится во всех районах Перми. Кроме того, предусмотрены и меры профилактики. Так, на номера абонентов, указанных в самовольно размещенных объявлениях, ведутся автоматические многократные звонки автоинформатора с записью о допущенном нарушении Правил благоустройства. Отключить автодозвон можно только при условии устранения незаконной расклейки.Также с мая специалистами городской административно-технической инспекции установлено порядка 44 тысяч фактов самовольного размещения информации в неустановленных местах (фасадах зданий, опорах сетей, остановках общественного транспорта). По всем этим фактам ведётся автоматический дозвон на номера телефонов, указанных в самовольно размещенной информации.