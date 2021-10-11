С 5 по 11 октября первый этап вакцинации прошли более 22 тысяч прикамцев
За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 22,1 тыс. человек, еще 9,8 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.
Наибольшее число лиц, прошедших вакцинацию, – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали 223,6 тыс. человек из данной группы риска, в том числе 4,7 тыс. из них – за прошедшую неделю.
Пройти вакцинацию можно по предварительной записи через регистратуру поликлиники, участвующей в иммунизации жителей. Иммунизация в регионе проводится за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Обращаясь за прививкой в медучреждение, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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