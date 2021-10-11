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В Березовке открылся виртуальный концертный зал

В селе Березовка открылся виртуальный концертный зал. Благодаря этому жители глубинки смогли увидеть одно из самых ожидаемых событий осени - выступление известного пианиста Дениса Мацуева. Прямая трансляция концерта велась из Большого зала Пермской филармонии.
Во время прямой трансляции работает сразу несколько камер и зрители могут наблюдать за сценой с разных ракурсов и смотреть за работой музыкантов и дирижера крупными планами. Теперь подобные концерты жители Березовки смогут смотреть регулярно, не выезжая из села, абсолютно бесплатно.
Оксана Кирюкова, заместитель главы Березовского муниципального округа. «Это хорошая замечательная возможность жителям нашего округа приобщиться к мировой культуре стать частью другой культуры. Стать зрителем филармонии в режиме реального времени в прямом эфире наблюдать за лучшими культурными событиями края и страны в целом.»
Кроме того для школьников в виртуальном зале планируют транслировать онлайн уроки от сотрудников Пермской филармонии, где будут рассказывать о музыкальных инструментах и работе артистов.
Светлана Мезенцева, председатель комитета образования администрации Березовского муниципального округа: «Наши педагоги будут использовать этот ресурс не только на уроках музыки, истории, но и во внеурочной деятельности».
Виртуальный концертный зал открыли благодаря нацпроекту «Культура», кроме Березовки они появились в селах Верх-Иньва Кудымкарского округа и Майский Краснокамского округа. В итоге, в Прикамье теперь работает 31 виртуальная площадка.

Опубликовано: 11.10.2021 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермский край поднялся на 2 строчки в национальном экологическом рейтинге

В Перми с мая задержаны 163 расклейщика незаконных объявлений →

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