Пермский край поднялся на 2 строчки в национальном экологическом рейтинге
Федеральные эксперты отметили Прикамье, как регион, жители которого активно инициируют и участвуют в экологических акциях, очищают от мусора берега рек и озер, проводят субботники муниципальных и природных территорий и туристических мест, восстанавливают лесной фонд и озеленяют свои населенные пункты. Также прикамцы активно участвуют в акциях по раздельному сбору мусора.
Составители рейтинга учли общественную активность в таких территориях, как Пермь и Пермский район, Березники, Нытвенский, Александровский, Лысьвенский и Чернушинский округа.
Также к позитивным изменениям в крае отнесены - проведение в Перми экофеста «Живое всё», участие в российской акции «Чистые берега» и всероссийской акции «Неделя сбора батареек», во время которой жителями Прикамья было собрано и отправлено на переработку почти 7 тонн этих опасных отходов.
Одним из ключевых маркеров экологического благополучия регионов является индикатор обращения с коммунальными отходами. По этому показателю учитывается проведение мероприятий по сортировке, переработке или утилизации отходов, проблемы и наличие прогресса в практике обращения с ТБО.
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