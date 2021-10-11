В Перми прошел фестиваль «Efest»

В Перми прошел «Efest» – фестиваль, который объединяет электронную музыку и визуальное искусство. В этом году зрителей ждало еще больше света и звука. А сам фестиваль расширил формат. Основная площадка – это завод Шпагина. Здесь были представлены грандиозные аудио- и видеоинсталляции, а также перформансы.Елена Хаткевич — директор ГКБУК ЦРП: "Фестиваль«Efest», фестиваль электронной музыки и электронного искусства, мы ждали давно и очень к нему готовились с февраля месяца. В этом году мы расширили формат фестиваля - мы сделали световую часть фестиваля и музыкальную часть фестиваля. Очень крутые художники, музыканты, привлечены к этому проекту."Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В этом году он продлился 2 дня. 8 и 9 октября независимые медиахудожники и музыканты, ведущие международные студии, представили на суд зрителей свои работы, а так же для желающих прочитали лекции.Юрий Пелин — основатель и продюсер студии ILLUMINARIUM 3000 (Санкт - Петербург): "В моей лекции я расскажу о влиянии медиаискусства на современную жизнь, о его месте, о его позиции. Так же мы разберем о происхождении света через призму цвета. А именно какое место занимает цвет в наших работах. Как он влияет на настроение на поведение, на сколько он важный. Особенно после пандемии, которая сделала нашу жизнь черно-белой. "Во многих работах заложены философские смыслы, ведь художники очень тщательно и детально работают над созданием своих концепций. Вадим Эпштейн представил на фестивале свою новую проекционную работу с использованием нейросети, обученной на разных рисунках - от Кандинского до графики. Фестиваль «Efest» проходил с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Вход только по QR-коду или ПЦР-тесту. Так культура становится свободной от короновируса. Ну а завершилось мероприятие в субботу пятичасовым шоу с современными спецэффектами и более 100 киловаттами света и звука.