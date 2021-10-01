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← Продовольственная ярмарка открылась в Перми

Пермяки могут задать вопросы о медицинской помощи и соцподдержке старшего поколения

1 октября - Международный день пожилых людей. Он учрежден по инициативе ООН в 1990 для привлечения внимания людей к проблемам людей в возрасте и соблюдению их прав.
В Прикамье 1 октября в рамках Международного дня пожилых в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, 64) специалисты соответствующих ведомств ответят на вопросы жителей, касающиеся предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста.
Прямая линия пройдет с участием представителей Министерства здравоохранения Пермского края, Министерства социального развития Пермского края, краевой прокуратуры, Управления Росздравнадзора, ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Пермскому краю», регионального Отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда России по Пермскому краю, Департамента социальной политики администрации г. Перми.
Звонки принимаются с 11:00 до 12:00 по телефону 8 (342) 217-68-90.

Опубликовано: 01.10.2021 в 08:55 в рубрике - Вести Пермь

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Продовольственная ярмарка открылась в Перми

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← Продовольственная ярмарка открылась в Перми

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