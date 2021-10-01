Пермяки могут задать вопросы о медицинской помощи и соцподдержке старшего поколения
В Прикамье 1 октября в рамках Международного дня пожилых в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, 64) специалисты соответствующих ведомств ответят на вопросы жителей, касающиеся предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста.
Прямая линия пройдет с участием представителей Министерства здравоохранения Пермского края, Министерства социального развития Пермского края, краевой прокуратуры, Управления Росздравнадзора, ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Пермскому краю», регионального Отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда России по Пермскому краю, Департамента социальной политики администрации г. Перми.
Звонки принимаются с 11:00 до 12:00 по телефону 8 (342) 217-68-90.
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