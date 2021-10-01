При посещении театра, бассейна или стадиона вместе с QR-кодом нужно будет предъявить удостоверение личности
Помимо этого, нововведение коснется не только спортивных и культурных мероприятий, но и фитнес-центров, тренажерных залов и бассейнов, ресторанов и кафе это пока не касается.
Мария Геворгян, заместитель главы администрации губернатор Пермского края: "Если у нас несовершеннолетний идёт в качестве зрителя в театр, на спортивное мероприятие, идёт болеть на официальные игры команд, то предъявление QR-кода или ПЦР-теста не требуется".
Ещё одно уточнение связано с тем, что при предъявлении QR-кода, причем неважно, в каком виде - бумажном или электроном - необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае медотвода понадобится результат ПЦР-теста на коронавирус, пройденный в течение последних 72 часов. Система должна заработать в Прикамье с понедельника, 4 октября.
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