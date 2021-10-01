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Продовольственная ярмарка открылась в Перми
На ярмарке представлена такая продукция региональных фермеров, как мясные и колбасные изделия и деликатесы, полуфабрикаты, рыбная продукция, молочная продукция и сыры, квас, дикоросы, варенье из сосновых шишек, травы Алтая и многое другое. Всего участие в мероприятии примет 17 региональных производителей пищевой продукции. Несколько участников ярмарки организуют бесплатную дегустацию своей продукции для всех желающих.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал необходимость поддержки развития ярмарочной торговли для региональных фермеров. «Маленьким фермерским хозяйствам бывает сложно продать весь объем производимой продукции, у которой короткий срок реализации. А у многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо. Регулярное проведение ярмарок – это один из основных каналов сбыта для наших фермеров, его необходимо развивать и проводить подобные мероприятия на регулярной основе», – отметил он.
Отметим, что ярмарки в Прикамье проводятся со строгим соблюдением требований, рекомендованных Роспотребнадзором. Соблюдается масочный режим, проводятся мероприятия по социальному дистанцированию всеми участниками торговой деятельности. Организуется обработка рук посетителей антисептиками, обработка мест общего пользования и контактных поверхностей, а также применение дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
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