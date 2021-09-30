«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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29.09.2021 в 08:41
28.09.2021 в 14:25
27.09.2021 в 14:44
26.09.2021 в 16:45
25.09.2021 в 18:00
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
23.09.2021 в 17:00
23.09.2021 в 10:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2021
Накормим голодных вместе: в Перми работает социальная столовая
Если в квартире холодно, энергетики рекомендуют обратиться в управляющую организацию
В Прикамье выявлена африканская чума свиней
В Перми открылся новый центр профилактики инсультов и инфарктов
В Добрянке подвели итоги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Председателем краевого парламента избран Валерий Сухих
В Прикамье рассмотрели вопросы поддержки людей старшего возраста
Премьера в Театре-Театре: мюзикл «Три товарища»
Для педагогов, работающих с подростками, запускают лабораторию «/Не/знаю как»
В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по вопросам соцподдержки граждан пожилого возраста
В Перми могут построить новый аэровокзал
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2021
В Прикамье вынесен приговор "чёрному лесорубу"
В Нытвенском округе пожилую работницу кафе подозревают в хищении более 100 тысяч рублей у посетительницы
Операторы горячей линии по коронавирусу готовы ответить на вопросы о введении QR-кодов в Прикамье
В Прикамье выявлено 480 новых случаев заражения COVID-19
Северная ходьба - новый образ жизни
Депутаты получили служебные удостоверения
В Прикамье стартует прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
Полицейские, обезвредившие убийцу в ПГНИУ, награждены и повышены в званиях
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана восстановлено
Дмитрий Махонин встретился с сотрудниками и студентами ПГНИУ
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С заботой о старшем поколении
Если в квартире холодно, энергетики рекомендуют обратиться в управляющую организацию
В Перми открылся новый центр профилактики инсультов и инфарктов
Для педагогов, работающих с подростками, запускают лабораторию «/Не/знаю как»
В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по вопросам соцподдержки граждан пожилого возраста
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2021
Депутаты получили служебные удостоверения
В Прикамье стартует прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
Полицейские, обезвредившие убийцу в ПГНИУ, награждены и повышены в званиях
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана восстановлено
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