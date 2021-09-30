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С заботой о старшем поколении
День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца - 1октября. В этот день хочется быть особенно чуткими к людям преклонного возраста, говорить им слова благодарности, делать приятные сюрпризы. «С заботой о старшем поколении», - такой тематический день решили провести в пермских аптеках «Планета здоровья». В центре внимания препараты для сохранения активности, профилактики возрастных изменений и защиты пожилых людей от травм. Ольга Снегирёва, заведующая аптекой «Планета здоровья»: "1 октября приглашаем на тематические дни всех пожилых людей. Вас ждут скидки, специальные предложения на препараты для суставов, сердечно- сосудистой системы, а также комплексы для поддержания вашего здоровья и долголетия"
Подобные тематические дни здесь проходят регулярно. Профессиональные консультации, презентации лекарственных препаратов, не забывают и о косметических новинках и витаминных комплексах. За внимание к покупателям и качественное доброжелательное обслуживание «Планета Здоровья» признана аптечной сетью года по версии Международной премии «Зеленый Крест».
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