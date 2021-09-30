Если в квартире холодно, энергетики рекомендуют обратиться в управляющую организацию

Накануне утром пермяки ощутили на себе первые серьезные заморозки. При этом, как уверяют энергетики из компании «Т Плюс» и «Пермские тепловые сети», бояться этого совершенно не стоит. Отопительный сезон стартовал во всех районах города, тепло подается и на объекты социальной сферы, и в жилой фонд. А чтобы свести количество перебоев к минимуму, в этом году подготовка велась в рамках регуляторного соглашения между краевым правительством и пермским филиалом «Т Плюс». Документ предполагает увеличение инвестиций надежность теплоснабжения. Тем не менее до сих пор поступают звонки, где жители сообщают о нарушении температурных режимов в конкретных квартирах и даже комнатах. В этой ситуации энергетики в первую очередь рекомендуют обратиться в управляющую организацию.Алексей Колясников, заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания»: "Особенно, когда есть жалобы на разные температуры в разных комнатах, допустим, на кухне у них жарко, а в комнате холодно, это в первую очередь надо обратиться в управляющую компанию, они несут такую же ответственность по подготовке. Только мы готовим сети, а они готовят внутридомовое имущество. И если в одной комнате батарея греет хорошо, в другой -плохо, значит надо проводить наладку, либо некачественно была выполнена промывка. И в первую очередь жителям надо обращаться в управляющую компанию для решения таких проблем».