В Перми открылся новый центр профилактики инсультов и инфарктов

Накануне отмечается всемирный День сердца. В Перми к этой дате приурочили открытие нового центра профилактики инсультов и инфарктов.

Центр открылся на базе клиники «Медси» в Перми. Это уникальный для России формат – клиника липидологии, не имеющая аналогов и направленная на первичную диагностику и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Торжественное открытие приурочено к Всемирному дню сердца.

Ксения Белоконь, главный врач клиники «МЕДСИ» в Перми: "Основная цель нашей липидной клиники, центра профилактики инфарктов и инсультов - это, прежде всего, первичная диагностика пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Наша задача - диагностировать таких пациентов и проводить профилактику". По словам врачей, всё больше людей в России умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый пятый инфаркт в молодом возрасте случается из-за отсутствия ранней диагностики.

Ярослава Ховаева, научный руководитель Центра профилактики инсультов и инфарктов «МЕДСИ» в Перми: "Очень важно сделать всё, чтобы профилактировать эти очень серьезные заболевания. Один из способов профилактики - это раннее выявление наследственных дислипидемий. Чтобы предотвратить развитие патологий у лиц молодого возраста до 45 лет".

В новом центре пациенты могут пройти функциональную диагностику, УЗИ сосудов и КТ сердца. Выявлять заболевание на самой ранней стадии помогает современное оборудование. План лечения для каждого пациента составляется индивидуально и основан на современных подходах с учетом клинических рекомендаций.

С помощью специальных датчиков артериального давления и ЭКГ на оборудовании можно выявить скрытые ишемические болезни сердца. Главное координирующее звено проекта – центр диагностики инновационных медицинских технологий клиники «МЕДСИ» на Белорусской в Москве.

Родион Ступин, операционный директор ГК «МЕДСИ»: "Нужно провериться именно сейчас, для того, чтобы не получить проблем в будущем. В случае необходимости группа компаний «Медси» позволяет провести хирургические вмешательства и додиагностику, и долечение в Москве, в наших клинико-диагностических центрах и клинической больнице".

Также на базе новой клиники липидологии в Перми запланированы бесплатные липидные школы для пациентов. Специалисты познакомят всех желающих с тем, как предотвратить болезни сердца на ранней стадии. Первая школа стартует уже 2 октября.