Для педагогов, работающих с подростками, запускают лабораторию «/Не/знаю как»
Лаборатория «/Не/знаю как» пройдет в несколько этапов. В октябре состоится трехдневный семинар, каждый день которого будет посвящен отдельной теме. Например, это работа с группой подростков и управление групповой динамикой, в том числе профилактика травли в коллективах. С 12 октября по 10 декабря предусмотрена серия онлайн и оффлайн сессий в мастермайнд группах с тьютором. На итоговой антиконференции «Знаю как» участники проекта представят свои идеи по решению вопросов, обсуждаемых на сессиях в октябре.
Финальным этапом проекта станет выпуск электронной методической «копилки» лаборатории на сайте музея PERMM.
Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Фонда грантов губернатора Пермского края при софинансировании Фонда президентских грантов.
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