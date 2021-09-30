← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2021
Для педагогов, работающих с подростками, запускают лабораторию «/Не/знаю как» →
В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по вопросам соцподдержки граждан пожилого возраста
Прямая линия пройдет с участием представителей Министерства здравоохранения Пермского края, Министерства социального развития Пермского края, краевой прокуратуры, Управления Росздравнадзора, ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Пермскому краю», регионального Отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда России по Пермскому краю, Департамента социальной политики администрации г. Перми.
Звонки принимаются с 11:00 до 12:00 по телефону 8 (342) 217-68-90.
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