«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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29.09.2021 в 08:41
28.09.2021 в 14:25
27.09.2021 в 14:44
26.09.2021 в 16:45
25.09.2021 в 18:00
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
23.09.2021 в 17:00
23.09.2021 в 10:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2021
В Прикамье вынесен приговор "чёрному лесорубу"
В Нытвенском округе пожилую работницу кафе подозревают в хищении более 100 тысяч рублей у посетительницы
Операторы горячей линии по коронавирусу готовы ответить на вопросы о введении QR-кодов в Прикамье
В Прикамье выявлено 480 новых случаев заражения COVID-19
Северная ходьба - новый образ жизни
Депутаты получили служебные удостоверения
В Прикамье стартует прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
Полицейские, обезвредившие убийцу в ПГНИУ, награждены и повышены в званиях
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана восстановлено
Дмитрий Махонин встретился с сотрудниками и студентами ПГНИУ
В пермских трамваях считают пассажиров
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.09.2021
В Прикамье введены QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
В Пермском крае выявлено 473 новых случая заражения COVID-19
В Перми состоялась премьера циркового шоу «Пять континентов»
В деревне Петровка Пермского района открыт ФОК
Власти Перми ввели в эксплуатацию общежитие для иногородних студентов в Мотовилихе
Пермский университет собрал 855 тысяч рублей для дальнейшей поддержки пострадавших во время стрельбы
В Прикамье состоится прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2021
Администрация Перми ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома
В Пермском крае выявлен 471 новый случай заражения COVID-19
Конец сентября в Прикамье будет прохладным
В Прикамье более 624 тысяч человек полностью завершили курс иммунизации
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты получили служебные удостоверения
В Прикамье стартует прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
Полицейские, обезвредившие убийцу в ПГНИУ, награждены и повышены в званиях
Движение на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана восстановлено
Дмитрий Махонин встретился с сотрудниками и студентами ПГНИУ
В пермских трамваях считают пассажиров
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.09.2021
В деревне Петровка Пермского района открыт ФОК
Власти Перми ввели в эксплуатацию общежитие для иногородних студентов в Мотовилихе
Пермский университет собрал 855 тысяч рублей для дальнейшей поддержки пострадавших во время стрельбы
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