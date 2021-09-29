Депутаты получили служебные удостоверения
В Перми избранные депутаты получили служебные удостоверения. На заседании краевой избирательной комиссии были подписаны окончательные протоколы осенней избирательной кампании, согласно которым в Государственную Думу по одномандатным округам от Пермского края избраны 4 депутата.
Также определен состав регионального парламента, из 60 депутатов половина избиралась по одномандатным округам, вторая половина - представители партий. Первое заседание Законодательного собрания назначено уже на этот четверг - 30 сентября. Новый созыв Государственной думы соберется в начале октября.
Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Все урегулировано законодательством, передача мандатов происходит в установленный законом срок и мандаты переходят следующим территориальным группам в соответствии с установленными результатами. Поэтому сложности не было. Основной итог заключается в том, что выборы прошли законно, легитимно, они состоялись, у нас не было никаких жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов, и сегодня мы подвели окончательный результат".
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