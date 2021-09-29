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В Прикамье стартует прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
Граждане могут обратиться в связи с бездействием органов местного самоуправления либо управляющих организаций при регулировке режима системы теплоснабжения, а также иных нарушений, связанных с подачей коммунального ресурса в жилые помещения. Звонки принимаются по телефону: 8 (342) 233-56-53.
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