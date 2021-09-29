Полицейские, обезвредившие убийцу в ПГНИУ, награждены и повышены в званиях

Пермские сотрудники ДПС, задержавшие стрелка в Госуниверситете, накануне получили заслуженные награды. В торжественной обстановке в Москве их вручил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Указом президента России младший лейтенант полиции Константин Калинин награжден Орденом мужества, а его напарник, старший лейтенант полиции Владимир Макаров - медалью «За отличие в охране общественного порядка». Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: "Мы часто говорим, что защитник правопорядка должен быть готов в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду. Уважаемые коллеги, ваш поступок является лучшим тому подтверждением. В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу и умение принять единственное верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского - это призвание для сильных духом".20 сентября во время нападения на ПГНИУ младший лейтенант Константин Калинин первым прибыл на место происшествия и обезвредил преступника. В это время Владимир Макаров оперативно организовал эвакуацию студентов и преподавателей в безопасное место.

Константин Калинин, инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми: "В тот день, когда произошла трагедия в ПГУ, я не думал о себе. Думал о жизни студентов и преподавателей. Товарищ министр, разрешите поблагодарить Вас за государственную награду и за досрочное присвоение специального звания".