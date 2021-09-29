Движение на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана восстановлено

Движение на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана на этот час восстановлено. Сегодня ранним утром, я напомню, на 50-м километре дороги произошла страшная авария - под рухнувшим мостом погибли водители двух машин.

По данным полиции, ДТП произошло в 4.15 утра, то есть было еще темно. Трасса в этом месте не освещается. Грузовик МАН ехал с поднятым вверх кузовом и зацепил надземный пешеходный переход. В это время навстречу ему двигалась "Газель". Бетонная конструкция рухнула на обе машины, смяв кабины.

Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В результате ДТП от полученных травм оба водителя скончались на месте, в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку". К подъему гигантской железной балки перехода приступили только после полудня, ждали тяжелые краны. Их понадобилось сразу два.

Вначале конструкцию приподняли, чтобы извлечь из-под неё машины, в кабинах которых все еще находились тела погибших водителей. Как только грузовики оттащили в сторону, за дело взялись сотрудники Следственного комитета. Версия о том, что переход сорвало с крепежа кузовом - основная. Но предстоит также понять, почему в момент аварии он был поднят.

Марина Незнамова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Следователями будет изъята и изучена вся техническая документация, регламентирующая строительство данного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдения охраны труда и соблюдением техники безопасности в строительной организации".

На данном участке трассы Пермь - Екатеринбург активно ведутся работы. Пешеходный переход еще не был введен в эксплуатацию и, соответственно, не проходил приемку. Дмитрий Грибачёв, и.о. начальника ФКУ Упрдор «Прикамье»: "Строение соответствует проекту. Соответственно, производится сейчас его приведение в нормативное состояние, в проектное. Оно соответствует всем нормативам и построено уже достаточно давно".

Рухнувшую ферму в итоге подняли и уложили на часть будущей трассы, еще не открытую для транспорта. Её также обследуют эксперты Следственного комитета.

Буквально в 50 метрах от места ЧП находится отворот на Платошино, по этой дороге можно попасть в Кукуштан и оттуда вновь на трассу Пермь-Екатеринбург. Таким образом, движение не перекрывалось ни на минуту. А вот муниципальные дороги сковали пробки - они попросту не приспособлены для такого количества транспорта, что обычно принимает на себя федеральная трасса. Крутые и узкие повороты фуры преодолевают с трудом.

Однако на данный момент, следственные мероприятия на месте ЧП завершены, дорожники привели в нормальное состояние проезжую часть и движение вновь запущено по привычной схеме.