Дмитрий Махонин встретился с сотрудниками и студентами ПГНИУ
В Пермском крае создадут центр по выявлению опасных подростков. Он будет оказывать помощь несовершеннолетним и заниматься профилактикой правонарушений, в том числе в социальных сетях. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Махонин на встрече со студентами и преподавателями Пермского классического университета, где 20 сентября произошло нападение со стрельбой.
С этого понедельника в ПГНИУ учебный процесс возобновился в дистанционном формате. Планируется, что удаленный режим обучения сохранится до 2 октября. На территорию кампуса и в корпуса на данный момент пускают строго по спискам.
Дмитрий Красильников, ректор ПГНИУ: "Переход к очной форме будет зависеть от ряда обстоятельств, завершение действий Следственного комитета на территории кампуса, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Пермском крае. Я надеюсь, что в самое ближайшее время перейдем к обычному режиму обучения в университете".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В пермских трамваях считают пассажиров
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.09.2021
В деревне Петровка Пермского района открыт ФОК
Власти Перми ввели в эксплуатацию общежитие для иногородних студентов в Мотовилихе
Пермский университет собрал 855 тысяч рублей для дальнейшей поддержки пострадавших во время стрельбы
В Прикамье состоится прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2021
Администрация Перми ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома
Началась проверка по факту гибели руководителя Следственного комитета по Пермскому краю
Проблемы Берёзовского округа обсудили на совещании у губернатора
Добавить комментарий: