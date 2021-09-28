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Власти Перми ввели в эксплуатацию общежитие для иногородних студентов в Мотовилихе
В общежитии предусмотрены помещения для бытового самообслуживания — кухня, гладильная, помещение сушки, комната для досуга и отдыха, служебно-бытовые и подсобные помещения, медицинский блок и тренажерный зал.
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