В деревне Петровка Пермского района открыт ФОК

В деревне Петровка Пермского района открыт очередной физкультурно-оздоровительный комплекс. Он появился по нацпроекту «Демография» и стал настоящим местом силы.Среди разных видов спорта Елизавета выбрала лыжероллеры. Когда снега нет, тренируется на них, зимой встаёт на лыжи - занимается почти год, уже есть успехи, говорит спортсменка, уже и на соревнования ездила.

Елизавета Катаева: "Мы ездили на соревнования в Шиловский лес, были эстафеты, второе место, от школы выступали".

Сегодня ребята занимаются на новом физкультурно-оздоровительном комплексе, который открылся в деревне Петровка Пермского района. По соседству, на поле с искусственным покрытием, тренируются футболисты - в поселении есть своя команда, а футбол популярен не меньше лыж. Андрей Дубовец, тренер по футболу: "Площадка просто шикарная, можно в любое время года можно заниматься, ничего не испортится".

Сегодня, в первый день работы, устроили праздник - в гости приехал глава региона. Дмитрий Махонин поздравил местных жителей с открытием, отметил, что край меняется, и люди чувствуют это везде - в городах, деревнях и сёлах.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надо создавать равные условия для занятий спортом, независимо от того, где ты проживаешь. Я благодарю всех тех, кто участвовал в реализации этого проекта!"

Комплекс построен в рамках нацпроекта «Демография». Кроме футбольного поля, есть беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, уличные тренажёры. Вход свободный для занятий школьников и секций, просто для тех, кто со спортом дружит. Стадион открыт для всех желающих, есть, где развернуться спортсменам, не забыли и про зрителей, про болельщиков. Вот здесь расположились трибуны, под крышей - для комфорта присутствующих.

В этом году Пермский район в лидерах по спортивным объектам. В Петровке физкультурно-оздоровительный комплекс, ещё реконструировано два межшкольных стадиона, построены четыре универсальных спортивных площадки - это одна из них, в селе Рождественском.Наталья Петухова, преподаватель физкультуры: "Ребята сейчас довольные занимаются, и не только ребята могут приходить, но и местные жители, которые так же занимаются спортом".

Что касается нацпроекта, кроме комплекса в Петровке похожий объект будет в Перми, кроме того ведётся реконструкция стадиона Россия в Краснокамске. Всего в этом году планируется открыть на территории края 8 межшкольных стадионов и 41 универсальную спортивную площадку.