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Пермский университет собрал 855 тысяч рублей для дальнейшей поддержки пострадавших во время стрельбы
За неделю в Фонд целевого капитала Пермского госуниверситета поступило 855 тысяч рублей для дальнейшей поддержки пострадавших во время стрельбы 20 сентября, - сообщает пресс-служба вуза. Сбор средств продолжается. Пожертвования для помощи пострадавшим принимает также Пермский краевой фонд социальной поддержки населения. Уже поступило более полутора миллионов рублей от трёх тысяч человек.
Материальная помощь пострадавшим и семьям погибших во время ЧП оказывается также за счет средств федерального и краевого бюджетов. Минсоцразвития Пермского края приступило к перечислению денежных выплат семьям погибших и пострадавшим во время стрельбы в Пермском университете. Как сообщили в ведомстве, выплаты уже получили шесть семей жертв, в начале этой недели деньги начнут поступать получившим ранения и травмы.
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