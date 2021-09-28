← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2021
Пермский университет собрал 855 тысяч рублей для дальнейшей поддержки пострадавших во время стрельбы →
В Прикамье состоится прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона
Горячая линия состоится в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, 64) с 11:00 до 12:00 часов. Звонки принимаются по телефону 8 (342) 217-68-90.
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