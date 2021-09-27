«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2021 в 14:44
26.09.2021 в 16:45
25.09.2021 в 18:00
24.09.2021 в 16:00
23.09.2021 в 11:47
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
23.09.2021 в 17:00
23.09.2021 в 10:15
20.09.2021 в 12:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2021
Администрация Перми ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома
В Пермском крае выявлен 471 новый случай заражения COVID-19
Конец сентября в Прикамье будет прохладным
В Прикамье более 624 тысяч человек полностью завершили курс иммунизации
Перекладка теплосети на улице КИМ в Перми переносится
В Перми задержали злоумышленника за ложное сообщение о «минировании» автовокзала
В Перми мошенник выманивал у водителей деньги
Пермяк организовал нелегальные перевозки по Каме
Профилактический рейд прошел в частном секторе Орджоникидзевского района Перми
В Перми энергетики подключили к теплу 100% соцобъектов и более пяти тысяч жилых домов
В Прикамье директора школы задержали за вымогательство взятки
Бастрыкин прокомментировал действия администрации и персонала ПГНИУ в экстремальной ситуации
Среди застрявших на Эльбрусе альпинистов были пермяки
«Смысл жизни» разрушили вандалы
В Перми работает ярмарка «Дары Абхазии»
Разработка сайтов на тему дом и семья: почему стоит обращаться к специалистам
Началась проверка по факту гибели руководителя Следственного комитета по Пермскому краю
Проблемы Берёзовского округа обсудили на совещании у губернатора
В Прикамье стартовала углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом
ПГНИУ до 2 октября перейдёт на дистант
Руководитель Следственного комитета по Пермскому краю найден мертвым
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2021
В Перми открылась выставка-комикс о жизни Александра Невского
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Администрация Перми ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома
Началась проверка по факту гибели руководителя Следственного комитета по Пермскому краю
Проблемы Берёзовского округа обсудили на совещании у губернатора
В Прикамье стартовала углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом
ПГНИУ до 2 октября перейдёт на дистант
Светлая память погибшим
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2021
В Перми наградили одаренных детей
В ПГНИУ будет пересмотрена система безопасности
В Прикамье подвели окончательные итоги выборов в Госдуму России и Законодательное Собрание региона
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