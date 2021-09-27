Администрация Перми ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома
В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми сообщили, что введены в эксплуатацию 17-этажный и 5-этажный жилые дома.
Первый объект общей площадью 15 тысяч кв. метров расположен по адресу: улица Адмирала Ушакова, 15. 17-этажный дом рассчитан на 159 квартир. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Адмирала Ушакова, 15».
5-этажный жилой дом, возведенный застройщиком ООО «Специализированный застройщик «Азурит», расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 33. Общая площадь объекта составляет порядка 3 тысяч кв. метров. Количество квартир – 28.
Рост объёмов жилищного строительства – цель нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В соответствии с нацпроектом, перед городом стоит задача увеличить объём ввода жилья к 2026 году. В планах городских властей – в 2021 году ввести в эксплуатацию не менее 550 тысяч кв. метров жилья.
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