Началась проверка по факту гибели руководителя Следственного комитета по Пермскому краю

Центральный аппарат Следственного комитета России начал проверку по факту гибели руководителя Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Сарапульцев покончил жизнь самоубийством. По одной версии, это не связано со службой, по другой - все случилось после совещания о расследовании стрельбы в университете.