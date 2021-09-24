Проблемы Берёзовского округа обсудили на совещании у губернатора

Догазификация, ремонт дорог и мостов, уличное освещение в Березовском муниципальном округе стали главными на совещании у губернатора Пермского края. Так называемый системный час позволяет обсудить проблемы здесь и сейчас. Жёлтые трубы вдоль фасадов домов в частном секторе говорят о том, что их жильцы выбрали газовое снабжение. Таких в Берёзовке - 44 процента всех сельчан. Юлия Сысолина одна из тех, кто только подаёт заявку на догазификацию.

Юлия Сысолина: "Программа доводит газ до земельного участка, то есть финансовые затраты значительно уменьшаются - это большой плюс".

Автоледи Алёна Гиляшева отмечает, как преобразились за последний год-два дороги в центре и участки трассы около села. Теперь хотелось бы качественных просёлочных.

Алёна Гиляшева: "Улицу Советскую, на улице Ленина, да, спасибо большое, что сделали дорогу, но хотелось бы ещё на Олега Кошевого, чтобы было удобно ходить и ездить на машинах". А это, пожалуй, самый проблемный участок дороги из Березовки в Дубовое - аварийный мост через Шакву. В декабре 2020 года муниципалитет заключил контракт на сумму в 31 миллион рублей на его капитальный ремонт. Позднее подрядчик уведомил руководство округа, что не сможет закончить работы из-за серьезного удорожания стройматериалов в текущем дорожном сезоне.

Работы подрядчик остановил в апреле. Мост наполовину демонтирован, наполовину сделаны опоры. Для безопасности установлены временные знаки, а движение регулирует светофор.

Эти и другие вопросы жители Берёзовского муниципального округа адресовали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину через электронные ресурсы. Сегодня их прорабатывали во время системного часа. В частности, жаловались, что с началом учебного года школьники вынуждены передвигаться по неосвещенным улицам. Екатерина Набатова, руководитель Центра управления регионом Пермского края: "Вопросы неисправности освещения в деревнях Шаква, Бадерики, Ванино, Ябурово - были решены органами местного самоуправления".

Чтобы завершить ремонт моста, главе муниципалитета предложили расторгнуть контракт с подрядчиком, рассчитавшись по факту выполненных работ, пересчитать сметы и объявить новый тендер на капремонт. Минтрансу поручено помочь округу с дополнительным финансированием. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надо ускоряться. Тогда расторгайте, если проработали юридическую часть вопроса, быстрее расторгайте и объявляйте новый тендер. Я также прошу, чтобы министерство закупок вам помогло побыстрее оформить все необходимые документы".

А для ускорения вхождения в программу догазификации решено направить в село мобильный пункт приёма заявок «Газпрома». Там и с оформлением помогут, и не нужно будет куда-то специально ездить.