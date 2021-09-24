В Прикамье стартовала углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом

В Прикамье началась углубленная диспансеризация тех, кто переболел коронавирусом. Она необходима для раннего выявления возможных осложнений и положена всем взрослым, перенесшим COVID-19. Как записаться к врачам?Лариса Опарина проходит спирометрию - качественную и количественную оценку функционального состояния легких. Все в рамках углубленной диспансеризации. Сегодня же - забор крови для общего анализа и биохимии.

Углубленная диспансеризация проводится для раннего выявления осложнений в дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной системах. Лечение, если оно необходимо, назначит терапевт по результатам анализов. Так что в поликлинику Лариса Опарина еще вернется.

На углубленную диспансеризацию ждут тех, кто старше 18 лет, переболел COVID-19 или с симптомами, характерными для коронавируса. Даже без обращения к врачам. Либо просто с антителами к коронавирусу. Сообщить о ней должна страховая компания, по телефону, СМС или обычным письмом.

Лариса Опарина: "Так как я переболела ковидом, мне сказали пройти диспансеризацию, сказали записаться через Госуслуги. Я спокойно зашла на сайт и записалась на прием".Записаться на углубленную диспансеризацию можно любым удобным способом. Кроме «Госуслуг», это сайт «К врачу», по телефону единой записи на прием, либо через регистратуру поликлиники. Повышение доступности и качества медицинской помощи в приоритете краевых властей. Чтобы перемены люди чувствовали здесь и сейчас.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Чем раньше выявлена болезнь, тем проще с ней бороться и лечить людей, сохраняя им здоровье и жизнь. Задача – со следующего года выйти на нормальные показатели, в два раза увеличить цифру охвата населения, достигнув цифры миллион жителей региона".

Важно: диспансеризация проводится не раньше 60 дней после выздоровления.

Ксения Лысковцева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пермского края: "Можно записаться на любое удобное время в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС, подойти и пройти полное обследование".

А чтобы было понятно, куда идти, в пятой городской клинической поликлинике даже маршруты уже проложили. На диспансеризацию - по зеленой линии.

В конце процесса врачи предлагают сделать снимок в специальной фотозоне для продвижения идей диспансеризации в социальных сетях. Диспансеризация - шаг к здоровью.