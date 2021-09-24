ПГНИУ до 2 октября перейдёт на дистант

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С 27 сентября до 2 октября студенты Национального исследовательского университета будут учиться удаленно. Всю эту неделю вуз будет полностью закрыт.
Министерство здравоохранения России сообщает, что накануне выписали одного из пострадавших во время стрельбы. На данный момент в больницах остается 18 человек: 7 - в Москве и 11 - в Перми. В их числе и сам убийца, его состояние по-прежнему тяжелое.
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