Светлая память погибшим
В Перми простились с еще двумя жертвами трагедии: 66-летней Маргаритой Энгаус (известный врач-эндоскопист, она оказалась в вузе случайно, пришла с внуком на экскурсию в Ботанический сад) и 20-летней Александрой Моховой. Девушка училась на четвёртом курсе механико-математического факультета. Ксения, крестная Александры Моховой: "Для меня она всегда останется Сашенькой. Она чистая, яркая, светлая, добрая, очень умная. Это невосполнимая утрата. Жалко. Такой потенциал, очень умная девочка, талантливая во всех отношениях. Жила в свое удовольствие, молодая, красивая, собиралась замуж, создать свою семью, родить деток".
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