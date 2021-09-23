«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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23.09.2021 в 11:47
23.09.2021 в 10:45
23.09.2021 в 10:15
22.09.2021 в 10:27
22.09.2021 в 09:55
23.09.2021 в 17:00
23.09.2021 в 10:15
20.09.2021 в 12:23
20.09.2021 в 11:10
17.09.2021 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2021
В Перми открылась выставка-комикс о жизни Александра Невского
В Чайковском юный футболист разгромил прилавки магазина
В Мотовилихе будет временно ограничена подача тепла и горячей воды из-за перекладки теплосети
В Прикамье прорабатывают вопрос о введении QR-кодов для посещения общественных мест
В Прикамье обсудили вопрос сохранения лесов
В Пермском крае выявлен 461 новый случай заражения COVID-19
В Перми у садоводов появилась возможность самостоятельно провести комплексные кадастровые работы
Жители Соликамского округа могут оформить загранпаспорт нового образца через МФЦ с помощью криптокабины
В Перми наградили одаренных детей
В автобусах № 2, 3, 51 больше не действует бесплатная пересадка с электрички
В ПГНИУ будет пересмотрена система безопасности
В Прикамье подвели окончательные итоги выборов в Госдуму России и Законодательное Собрание региона
Краевое родительское онлайн-собрание посвятят детской безопасности
Чтобы не было беды: в краевом правительстве обсудили тему укрепления берега Камы в деревне Приморье
В Прикамье прощаются с погибшими в результате стрельбы в ПГНИУ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2021
С 1 октября пермские фонтаны отправят на зимовку
В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»
В деле о стрельбе в университете открылись дополнительные обстоятельства
С 23 сентября изменятся правила предоставления пересадки для автобусов, курсирующих между «Пермь-1» и «Пермь-2»
Специалисты анализируют поведение напавшего на университет преступника
Стрельба в ПГНИУ: двоих тяжелораненых не смогли отправить в Москву из-за состояния здоровья
СМИ: убийце, устроившему стрельбу в университете, ампутировали ногу
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми наградили одаренных детей
В ПГНИУ будет пересмотрена система безопасности
В Прикамье подвели окончательные итоги выборов в Госдуму России и Законодательное Собрание региона
Краевое родительское онлайн-собрание посвятят детской безопасности
Чтобы не было беды: в краевом правительстве обсудили тему укрепления берега Камы в деревне Приморье
В Прикамье прощаются с погибшими в результате стрельбы в ПГНИУ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2021
С 1 октября пермские фонтаны отправят на зимовку
В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
В деле о стрельбе в университете открылись дополнительные обстоятельства
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