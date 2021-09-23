«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2021

В Сети появилось несколько новых видео и рассказов очевидцев, открывающих дополнительные обстоятельства этого жуткого преступления. Оказывается, 18-летний Тимур Бекмансуров начал стрелять еще до захода на территорию университета, прямо на улице Генкеля. До этого минут 15 он был на остановке возле железнодорожного вокзала Пермь-2 среди многочисленных прохожих.