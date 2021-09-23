В Перми наградили одаренных детей

В Перми торжественно наградили одаренных детей города. 20 ребят теперь ежемесячно будут получать специальную стипендию.Первые упражнения на флейте у нее были еще в шесть лет. Сегодня под руководством опытного педагога школьница Мария Котельникова исполняет Арию Ленского Чайковского.

Мария Котельникова: "Всегда стараюсь сделать всё лучше и лучше. Это уже моя жизнь - флейта. Очень люблю мой инструмент, часто на нём занимаюсь".За девять лет Мария успела сыграть на международных концертах, побеждала в федеральных конкурсах. В этом году - серебряная медалистка на Дельфийских играх России.

Аналогичные успехи и у воспитанника другой пермской музыкальной школы. В свои годы Сергей Шишкин - вокалист хора мальчиков, исполнитель главной роли в спектакле «Карлик Нос», а также пианист.

Сергей Шишкин: "Я вижу себя в будущей жизни вокалистом, может быть, оперного театра, может быть, драматического театра. В будущем планирую поступить в "Гнесинку".В этом году Мария Котельникова и Сергей Шишкин стали лауреатами престижной городской премии «Юное дарование». Церемония награждения прошла в стенах Пушкинской библиотеки.

Стипендии «Юное дарование» в этом году 12 лет. Она присуждается за успехи в области искусства. Начиная от скрипки и заканчивая фортепиано. В этом году выдвинуты 28 школьников из 12 учреждений.

Из них двадцать стали лауреатами премии. На торжественной церемонии они получили удостоверения стипендиатов и памятные подарки.Алексей Грибанов, заместитель главы администрации города Перми: "Мы практически во всех школах обновили музыкальные инструменты. Купили рояль за семнадцать миллионов рублей. Такой музыкальный инструмент сейчас у нас есть в городе. И в общем-то вы, как талантливые ребята, можете на этом рояле играть".

В качестве награды лауреаты премии теперь будут получать стипендию в размере две тысячи рублей ежемесячно.