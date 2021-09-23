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В ПГНИУ будет пересмотрена система безопасности
В ПГНИУ, где произошла стрельба, будет пересмотрена система безопасности. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников. По его словам, вопрос нужно рассматривать комплексно, с большим количеством специалистов соответствующих служб.
"Та трагедия, которая произошла, требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Вопрос нужно смотреть комплексно и с большим количеством специалистов из соответствующих служб", - сказал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.
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