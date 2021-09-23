В ПГНИУ будет пересмотрена система безопасности

За ходом голосования на избирательных участках Прикамья следят международные эксперты из Германии и Бангладеша. Председатель «Прусского общества Берлин-Брандербург» Фолькер Фридрих Карл Чапке и эксперт программы развития ООН Сохара Мехрозе Шачи приняли участие в открытии избирательного участка №3205 в Перми, где имели возможность оценить уровень организации санитарной безопасности, а также открытость работы комиссий. После гостей принимали в краевой избирательной комиссии, где познакомили с историей выборов в Прикамье, рассказали о современной системе и особенностях организации процесса народного волеизъявления. Помимо Перми, в ближайшие три дня гости побывают на избирательных участках Кунгура и Кудымкара.