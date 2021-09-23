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В Прикамье подвели окончательные итоги выборов в Госдуму России и Законодательное Собрание региона
На заседании избирательной комиссии Прикамья подвели окончательные итоги прошедших выборов в Государственную думу России и Законодательное собрание Пермского края. В четырёх округах в Госдуму победили представители "Единой России": Игорь Шубин, Роман Водянов, Дмитрий Скриванов и Ирина Ивенских. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", "КПРФ", "Справедливая Россия-за правду", "ЛДПР" и "Новые люди".
По итогам выборов в Законодательное собрание количество мандатов среди политических партий распределилось следующим образом: "Единая Россия" - 13, "КПРФ" - 9, по три у ЛДПР и "Справедливой России-за правду", и 2 - у "Новых людей".А это список победивших кандидатов в одномандатных округах, тридцать человек. Что касается партийной принадлежности, 27 одномандатников - представители "Единой России", два человека из КПРФ и один самовыдвиженец.
Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Те задачи, которые мы ставили перед территориальными комиссиями, участковыми, были выполнены. Санитарная безопасность на избирательных участках была на уровне, у нас нет ни одной жалобы избирателей, что они не получили средства индивидуальной защиты. Роспотребнадзор оценил высоко готовность участков, у нас всё прошло так, как мы и предполагали, общественная безопасность также была обеспечена".
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