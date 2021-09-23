← Чтобы не было беды: в краевом правительстве обсудили тему укрепления берега Камы в деревне Приморье
В Прикамье подвели окончательные итоги выборов в Госдуму России и Законодательное Собрание региона →
Краевое родительское онлайн-собрание посвятят детской безопасности
«Сейчас очень важно не допустить тревожности среди родителей и наших детей. Поэтому мы решили в формате открытого диалога со специалистами обсудить вопросы, связанные с цифровым этикетом, безопасностью наших детей и их поведением», – добавила Раиса Кассина.
Специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи объяснят, как не упустить ключевые сигнализирующие маркеры в поведении ребенка, как ответить на его вопросы, связанные с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
В рамках краевого родительского собрания кибердружинники общественной организации «Правда вместе» расскажут участникам мероприятия о детской безопасности в сети.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Чтобы не было беды: в краевом правительстве обсудили тему укрепления берега Камы в деревне Приморье
В Прикамье прощаются с погибшими в результате стрельбы в ПГНИУ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2021
С 1 октября пермские фонтаны отправят на зимовку
В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
В деле о стрельбе в университете открылись дополнительные обстоятельства
С 23 сентября изменятся правила предоставления пересадки для автобусов, курсирующих между «Пермь-1» и «Пермь-2»
Специалисты анализируют поведение напавшего на университет преступника
Стрельба в ПГНИУ: двоих тяжелораненых не смогли отправить в Москву из-за состояния здоровья
СМИ: убийце, устроившему стрельбу в университете, ампутировали ногу
Добавить комментарий: