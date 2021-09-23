Краевое родительское онлайн-собрание посвятят детской безопасности

Сегодня в 19.00. в Instagram на странице министра образования Прикамья Раисы Кассиной пройдет краевое родительское собрание. Оно будет посвящено вопросам безопасности в учебных заведениях и в интернете. В мероприятии примут участие психолог и представитель кибердружины.«Сейчас очень важно не допустить тревожности среди родителей и наших детей. Поэтому мы решили в формате открытого диалога со специалистами обсудить вопросы, связанные с цифровым этикетом, безопасностью наших детей и их поведением», – добавила Раиса Кассина.Специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи объяснят, как не упустить ключевые сигнализирующие маркеры в поведении ребенка, как ответить на его вопросы, связанные с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете.В рамках краевого родительского собрания кибердружинники общественной организации «Правда вместе» расскажут участникам мероприятия о детской безопасности в сети.