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Чтобы не было беды: в краевом правительстве обсудили тему укрепления берега Камы в деревне Приморье
На заседании краевого правительства сегодня обсудили проблемы села Частые. А именно укрепление берега Камы в деревне Приморье и кардинальное обновление местной библиотеки. Дарья Коновалова пришла с мужем и дочкой в районную библиотеку за очередной детской книжкой и заодно воспользовалась доступом в интернет. Но компьютер здесь всего один.
Дарья Коновалова: "Если бы были планшеты в библиотеке, ребенок пришёл бы, и с помощью планшета 3D-книгу почитал".
Книгохранилище пользуется популярностью. Читают либо берут литературу на дом более 3,5 тысяч человек. Руководство библиотеки считает, что цифра могла быть и больше, если принять участие в нацпроекте «Культура», инициированном Президентом Владимиром Путиным. Елена Казанцева, директор Частинской централизованной библиотечной системы: "Мы приобретали технику в 2014 году по всему району. Конечно, сейчас уже все более современное".
Ещё один вопрос, который предстоит решить в ближайшее время – проведение берегоукрепительных работ в деревне Приморье, где Воткинское водохранилище негативно влияет на береговую линию. Вот эта часть берега, которая нуждается в укреплении, 400-метровый участок ежегодно размывает, большая вода стоит и весной, и летом. Расстояние до дороги - всего ничего, а дальше жилые дома.
Но если все выше сказанное в планах, то строящийся сквер с двумя детскими площадками в новом микрорайоне «Юго-западный» по национальному проекту «Комфортная и городская среда» почти готов, благодаря таким проектам Пермский край меняется к лучшему. Пётр Голдобин, начальник МКУ «Служба заказчика»: "Планируем завершить в ближайшие дни, потому что остановка была из-за погодных условий, сейчас погода стабилизировалась".
Тему укрепления берега обсудили в краевом правительстве. Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному Минприроды подать заявку в Росводресурсы на получение федеральной поддержки. А вот задача по вопросу модернизации Частинской центральной библиотеки возложена на краевой Минкульт, в том числе в части создания социального кинотеатра. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Тема традиционно для нас важная, поскольку национальные проекты дают возможность улучшить жизнь людей на местах, как в части комфортной среды, культуры, спорта, образования и так далее".
В Частинской районной библиотеке особое место занимает детский читальный зал. Сюда за книгами из школьной программы и не только приходят ребята со всего села. Дарья Коновалова тоже в детстве ходила сюда, с тех пор поменялся разве что цвет стен.
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