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В Прикамье прощаются с погибшими в результате стрельбы в ПГНИУ
Накануне прошли первые похороны убитых. В Лысьве попрощались с 18-летней Ксенией Самченко. В Перми с 19-летним Ярославом Арамелевым и 19-летней Екатериной Шакировой. Количество пострадавших от перестрелки в университете увеличилось до 43 человек. Семь отправили на лечение в Москву, 12 сейчас находятся в трех стационарах Перми.
Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Тяжелый только один – сам стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была произведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Остальные 11 человек, находящиеся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на лечении".
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