«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
22.09.2021 в 10:27
22.09.2021 в 09:55
21.09.2021 в 08:30
20.09.2021 в 12:23
20.09.2021 в 11:10
20.09.2021 в 12:23
20.09.2021 в 11:10
17.09.2021 в 17:00
17.09.2021 в 16:10
17.09.2021 в 15:42
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2021
С 1 октября пермские фонтаны отправят на зимовку
В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»
В деле о стрельбе в университете открылись дополнительные обстоятельства
С 23 сентября изменятся правила предоставления пересадки для автобусов, курсирующих между «Пермь-1» и «Пермь-2»
Специалисты анализируют поведение напавшего на университет преступника
Стрельба в ПГНИУ: двоих тяжелораненых не смогли отправить в Москву из-за состояния здоровья
СМИ: убийце, устроившему стрельбу в университете, ампутировали ногу
По статистике осенью и зимой пожары случаются в два раза чаще
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2021
Правительство России поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ
В Перми прошло совещание ректоров вузов по безопасности
Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в ПГНИУ вылетел в Москву
В Пермском крае траур. Вся Россия соболезнует семьям погибших
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.09.2021
Учебный процесс в школах Перми будет возобновлен с 21 сентября
Семьям погибших в результате стрельбы в ПГНИУ направят по 1 млн рублей
В Минздраве РФ уточнили количество погибших при стрельбе в ПГНИУ
Робот-наблюдатель, гимн и национальный колорит: как прошли выборы-2021 в Прикамье
22 сентября в Мотовилихе откроется сельскохозяйственная ярмарка
Выборы в Прикамье прошли под круглосуточным контролем видеокамер
Росреестр проведет «горячую» линию по «гаражной амнистии»
В Прикамье увеличат размеры компенсационных выплат за сдачу незаконно хранящегося оружия
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С 1 октября пермские фонтаны отправят на зимовку
В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
В деле о стрельбе в университете открылись дополнительные обстоятельства
С 23 сентября изменятся правила предоставления пересадки для автобусов, курсирующих между «Пермь-1» и «Пермь-2»
Специалисты анализируют поведение напавшего на университет преступника
Стрельба в ПГНИУ: двоих тяжелораненых не смогли отправить в Москву из-за состояния здоровья
СМИ: убийце, устроившему стрельбу в университете, ампутировали ногу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2021
Правительство России поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ
В Перми прошло совещание ректоров вузов по безопасности
Добавить комментарий: