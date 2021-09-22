С 1 октября пермские фонтаны отправят на зимовку
Комплекс мероприятий по консервации в начале октября включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования. Его снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.
30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Последние представления в 21:45 покажут фонтан на площади у Театра-Театра, в 22:45 — в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.
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