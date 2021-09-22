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В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 97 780. В числе 462 новых инфицированных 172 пациента мужского пола, 290 – женского, среди заболевших 36 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 61 человек, от 30 до 49 лет – 176 человек, 124 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
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