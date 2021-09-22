В деле о стрельбе в университете открылись дополнительные обстоятельства

В Сети появилось несколько новых видео и рассказов очевидцев, открывающих дополнительные обстоятельства этого жуткого преступления. Оказывается, 18-летний Тимур Бекмансуров начал стрелять еще до захода на территорию университета, прямо на улице Генкеля. До этого минут 15 он был на остановке возле железнодорожного вокзала Пермь-2 среди многочисленных прохожих.

Первые выстрелы 18-летний Тимур Бекмансуров делает еще за территорией Пермского госуниверситета. Прямо на улице Генкеля выбегает из-за машины и стреляет в попавшийся на глаза автомобиль.

Автовладельцу повезло: картечью задело лишь машину. Лицо скрывает - бережет нервы родственников.

"Я не хочу пугать жену, зачем мне это, нервы тратить. Он выстрелил в лобовое стекло и убежал дальше", - пояснил очевидец.

Стрелять в университете Тимур Бекмансуров поехал на такси. На конечную точку - железнодорожную станцию «Пермь-2» - налётчика привёз водитель Юрий. Сейчас сам проходит свидетелем по делу. Юрий: "В машине он не разговаривал. Я ему пару вопросов задал, насчет его балаклавы «Что от коронавируса такая?» Он такой, сам себе на уме, видно, сидел, думал. А я вижу, что он общаться не хочет. Всё, я поехал, довёз его. Я и подумать ничего не мог на него".

Ничего подозрительного не заметили и люди на остановке «Пермь-2». Там преступник провел около 15 минут, судя по камерам видеозаписи. Основная стрельба началась в корпусах. По этическим соображениям моменты убийств вырезаны из видео. Преступник не жалел никого. Стрелял в упор по каждому, кого встретит на пути.

Александр Кабанов, студент геологического факультета ПГНИУ: "Человек шел в каске и с ружьем по кампусу, зашел в наш корпус. Я спустился, чтобы ребят в аудиторию завезти, выстрелы услышал и побежал сам в аудиторию". Третьекурсница химфака Екатерина Четверухина говорит, преступник прошел мимо их аудитории. Призыва баррикадировать двери тогда еще не было.

Екатерина Четверухина: "Мы сразу под парты! Паника! Он начинает стрелять раз пять. Летят осколки. Он стрелял из дробовика, как я поняла. Летят осколки, дым идет. Все уже понимают, что конец жизни!"

Двери заставляли партами и другой мебелью.

Это видео сделали студенты-экологи на пятом этаже. В социальных сетях пишут, баррикадировать двери преподаватель не спешил. Тринадцати молодым девушкам пришлось спасаться самостоятельно.

Похожая история была и на паре у студентки Елизаветы Беляевой. Здесь, по словам девушки, на протяжении всего штурма преподаватель литературы продолжал урок. Не убедили его даже выстрелы и сирена, которая отчетливо слышна на аудиозаписи. - Там что-то ЧП внизу. Человек с оружием. Стрельба, надо закрываться. Олег Иванович! Там стрелок! Он уже! Службы едут! Сказали спрятаться под парты.

- Вы закрыли дверь?

- Да, но прострелить можно.

- Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба.

- Какая учеба, там знаете, какая паника!

- Службы безопасности уже выехали. Всё, слышали указание декана. Продолжаем занятие.

После устранения преступника началось спасение. На кадрах - первая помощь студенту из Ирака. Он получил ранение бедра и сейчас находится в тяжелом состоянии.По словам студентов, выстрелы были слышны в обоих корпусах, где происходил штурм. Десятки минут непрекращающейся стрельбы они теперь запомнят на всю жизнь.

Спустя сутки территория вуза всё еще оцеплена. Здесь дежурят сотрудники правопорядка. В самом же университетском городке продолжаются следственные действия.