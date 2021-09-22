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С 23 сентября изменятся правила предоставления пересадки для автобусов, курсирующих между «Пермь-1» и «Пермь-2»
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 23 сентября на автобусных маршрутах №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1», №3 «станция «Пермь-1» - микрорайон Нагорный» и №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1» перестанет действовать право предоставления бесплатной пересадки при предъявлении билета, приобретенного в Пермской пригородной компании. Изменения связаны с запуском движения наземного метро на участке между станциями «Пермь-2» и «Левшино».
17 сентября на участке железной дороги между станциями «Пермь-2» и «Лёвшино» через станцию «Пермь-1» начали курсировать поезда наземного метро. Переход на новый график движения на данном участке осуществляется поэтапно и завершится к 23 сентября. С этого момента у пассажиров больше не будет необходимости совершать пересадку на городской пассажирский транспорт, чтобы продолжить дальнейшую поездку с другой железнодорожной станции – теперь пассажиры наземного метро смогут добираться до места назначения на прямом маршруте.
Напомним, компенсационная пересадка на автобусы №2, №3 и №51 по билету Пермской пригородной компании предоставлялась с декабря 2019 года.
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