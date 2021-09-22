Специалисты анализируют поведение напавшего на университет преступника

Специалисты анализируют поступки и текст некого манифеста, который убийца разместил у себя на страничке в социальной сети незадолго до совершения преступления.

"Мы можем предположить, что у него есть психопатологические симптомы, нарушения в работе мозга. Но не до такой степени, чтобы он был в полном бреду, не понимал, что он делает, не понимал цели своей, что им кто-то руководит. То есть такого ощущения, что им руководили какие-то голоса - этого не было", считает Татьяна Семашко, психиатр высшей врачебной категории, преподаватель ПГНИУ, кафедра общей и клинической психологии.

Степень вменяемости определит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.