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Специалисты анализируют поведение напавшего на университет преступника
Специалисты анализируют поступки и текст некого манифеста, который убийца разместил у себя на страничке в социальной сети незадолго до совершения преступления.
"Мы можем предположить, что у него есть психопатологические симптомы, нарушения в работе мозга. Но не до такой степени, чтобы он был в полном бреду, не понимал, что он делает, не понимал цели своей, что им кто-то руководит. То есть такого ощущения, что им руководили какие-то голоса - этого не было", считает Татьяна Семашко, психиатр высшей врачебной категории, преподаватель ПГНИУ, кафедра общей и клинической психологии.
Степень вменяемости определит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
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